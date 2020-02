Air New Zealand cria beliches para dormir na classe económica

Agora, a companhia neozelandesa deu um passo em frente, ao anunciar o "Skynest" (ninho no céu em tradução literal), um produto com a mesma finalidade do primeiro, tornar mais confortáveis as longas viagens de avião, mas mais refinado do ponto de vista de conceito.





O "Skynest", apresentado oficialmente na terça-feira, situa-se na retaguarda do avião e é composto por seis cápsulas de sono completas com dois metros de comprimento e 58 centímetros de largura cada. O "Skynest" é uma espécie de beliche duplo com três andares de camas e duas em cada nível. Espera-se que esta oferta esteja disponível a partir do próximo ano. Até lá, a companhia terá de obter as necessárias autorizações dos reguladores e investir na reconfiguração dos aviões.