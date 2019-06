Airbnb aposta no luxo. Há ilhas privadas para arrendar

Airbnb Luxe é o nome da nova categoria onde a plataforma de alojamento local passa a apresentar as propriedades mais luxuosas, a par com vários extras que pretendem completar a experiência.

O site Airbnb adicionou às opções de alojamento o Airbnb Luxe, uma categoria que disponibiliza habitações de luxo e serviços premium associados, como um responsável pelo planeamento de itinerários ou chefs e massagistas.





O Airbnb Luxe promete "as casas mais extraordinárias do mundo". Além da hipótese de ocupar uma ilha na Polinésia Francesa, na capital britânica, por exemplo, há a opção de arrendar uma casa do século XIX renovada, perto do Kensington Palace. Na Suíça, um chalet em Mont Blanc. Os destinos abarcam os cinco continentes mas na Europa é Itália a dominar, com casas na Toscana, Sicília e Apúlia.