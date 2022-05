Airbnb reduz perdas trimestrais com recuperação das viagens

A Airbnb reduziu acentuadamente as perdas no primeiro trimestre graças à recuperação nas viagens que, depois da pandemia, motivaram fortes crescimentos de reservas e um aumento em 70% das receitas, em relação a há um ano.No primeiro trimestre, as perdas da empresa foram de 19 milhões de dólares, que comparam com as de 1,17 mil milhões no mesmo período do ano passado.E para o segundo trimestre já disse que o seu desempenho iria superar as previsões dos analistas de Wall Street.Para o segundo trimestre, a empresa divulgou previsões de receitas no intervalo entre 2,03 mil milhões e 2,13 mil milhões, acima dos 1,96 mil milhões esperados pelos analistas, segundo um inquérito da FactSet.No primeiro trimestre, as receitas atingiram 1,51 mil milhões de dólares, 80% acima do registado no período anterior à pandemia, em 2019.Este otimismo espelha o que também tem sido transmitido pelas transportadoras aéreas dos EUA e outros operadores de viagens, que esperam uma subida das receitas durante o próximo verão, com as pessoas a voltarem a viajar após dois anos de contenção, por causa da pandemia do novo coronavirus.Não obstante, a Airbnb já preveniu sobre os riscos para o seu negócio provenientes de situações como a possibilidade de mais surtos do novo coronavirus, a invasão da Ucrânia pela Federação Russa e a inflação.