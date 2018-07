Airbus prevê que número de aviões mais do que duplique em 20 anos

Airbus

De acordo com "Global Market Forecast 2018-2037" apresentado esta sexta-feira pela Airbus, dentro de 20 anos o número de aviões de passageiros em todo o mundo deverá atingir os 48 mil, mais do que duplicando os valores actuais.

A fabricante aeronáutica europeia estima que o tráfego de passageiros cresça a uma média anual de 4,4% e que haverá necessidade de 37.390 novas aeronaves de passageiros e carga.

Entre os factores que irão impulsionar o crescimento do sector o relatório destaca o aumento em 2,4 vezes no consumo privado nos países emergentes, o crescimento do rendimento disponível e a quase duplicação da classe média a nível mundial.

O documento refere que os países emergentes representarão 60% do crescimento económico mundial nas próximas duas décadas e prevê que as viagens per capita cresçam 150% nestes países.

No segmento de aviões de passageiros de menor dimensão, onde a Airbus lidera com o modelo A320neo, a procura de novos aparelhos deverá ascender a 28.550 unidades.

O relatório refere ainda que dos 37.390 novos aviões necessários, 26.540 serão para a expansão das frotas e 10.850 destinar-se-ão à substituição de aeronaves actualmente em operação.

O documento assinala também que serão necessários 540 mil novos pilotos a nível mundial.