Ajuda de Estado à TAP pode obrigar a despedimentos

O plano de ajuda estatal À TAP que está a ser desenhado pode obrigar a companhia aérea a redução de rotas e da frota que terá como consequência despedimentos na empresa que emprega cerca de dez mil trabalhadores, noticia o Jornal Económico, que cita uma fonte próxima ao processo.

As medidas que estão a ser preparadas para mitigar os efeitos da pandemia da covid-19 terão de passar pelo crivo da Comissão Europeia, sendo que o plano está a ser desenhado ao nível técnico e jurídico e deverá estar concluído no final de maio para o Executivo enviar a Bruxelas.

As as necessidades financeiras poderão superar os mil milhões de euros e levar à imposição de condições comunitárias. "Caso Bruxelas conclua que os danos estimados não decorrem apenas da pandemia da Covid-19 e que a empresa já estava em dificuldades antes desta crise, a 31 de dezembro de 2019, poderá impor condições ao pedido de auxílio estatal que obrigam a uma reestruturação na TAP. São medidas que podem passar por redução de rotas, da frota e restrições à operação do Brasil, o que levará a despedimentos", disse a fonte ao jornal.