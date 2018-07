Alarme de incêndio obriga a evacuar torre do aeroporto de Heathrow

O alarme de incêndio do aeroporto de Heathrow obrigou à evacuação da torre do maior aeroporto da Europa.



Algumas ligações aéreas foram interrompidas, e outras desviadas para aterrarem em outros aeroportos, segundo avança a BBC News.



There has been a fire alarm activation on the airfield which emergency services are currently responding to. We’re sorry for the delay, hopefully we’ll have more information for you soon. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) 18 de julho de 2018 A página oficial do aeroporto fez uma publicação onde confirma o sucedido e pede desculpa pelo tempo de espera causado. "O alarme de incêndio no aeródromo foi ativado e os serviços de emergência estão a investigar a situação. Lamentamos pelo atraso, esperamos ter mais informações brevemente", pode ler-se através do comunicado na rede social Twitter.