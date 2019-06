Além de quartos, Airbnb vai oferecer passeios para ver OVNIs

O Airbnb decidiu diversificar a sua atividade com o chamado "turismo de aventura" e oferece agora aos turistas a oportunidade de tentarem ver OVNIs no Arizona ou seguir leões a pé com guias em Samburu, no Quénia.

A mais recente incursão da empresa no turismo, chamada Airbnb Adventures, começa com mais de 200 atividades globais. A oferta é uma extensão do serviço de turismo Airbnb Experiences, lançado em 2016. A Adventures pretende oferecer viagens mais elaboradas, onde os anfitriões são guias turísticos, sendo responsáveis pela organização dos itinerários, hospedagem, refeições e custos para até 12 pessoas, segundo um comunicado da empresa divulgado esta semana.





O Airbnb está empenhado em diversificar a sua atividade no período que antecede uma oferta pública inicial (IPO) que poderá ocorrer já em 2020. Recentemente, a empresa prometeu tornar-se uma plataforma de viagens completa, oferecendo reservas de hotéis, passeios e até mesmo voos, juntamente com o seu negócio central de partilha de alojamentos.