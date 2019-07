Alemã Patrizia compra imóvel no Cais do Sodré para criar hotel de luxo

A gestora de investimento imobiliário alemã Patrizia comprou um imóvel situado no Cais do Sodré, em Lisboa, para reconversão num hotel de luxo. O valor do investimento não foi revelado.

A gestora de investimento imobiliário alemã Patrizia comprou um imóvel situado no Cais do Sodré, em Lisboa, para reconversão num hotel de luxo, segundo um comunicado emitido esta segunda-feira. Contactada pelo Negócios, a gestora alemã não revelou o valor do investimento nem avançou com uma data prevista para a abertura do hotel.