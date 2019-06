Alemanha estuda fusão entre o Commerzbank e o holandês ING

O governo alemão esteve reunido com o homólogo holandês para debater a possível fusão entre o Commerzbank, detido em cercade 15% pelo Estado, e o holandês ING.

Depois do fracasso das negociações para a fusão entre o Commerzbank e o Deutsche Bank, o governo alemão está agora a considerar a hipótese de avançar com uma fusão entre o Commerzbank e o holandês ING.





De acordo com a Bloomberg, que cita fontes ligadas às conversações, o tema foi debatido no início de maio, numa reunião realizada em Berlim com o ministro das Finanças holandês Wopke Hoekstra, e o ministro-adjunto das Finanças da Alemanha Joerg Kukies.