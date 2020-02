Alentejano Zmar Eco Resort nas mãos de fundo abutre

Uma sociedade do KKR, fundo norte-americano que comprou a carteira de crédito malparado Nata 1 do Novo Banco, é o novo dono do complexo turístico alentejano, que tem 81 hectares e resultou de um investimento próximo dos 30 milhões de euros.