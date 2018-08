Alentejo vai ter quatro novas centrais fotovoltaicas num investimento de 110 milhões

"Vamos desenvolver quatro projectos no Alentejo por causa dos recursos existentes, mas estamos também interessados em fazer projectos por todo o país desde que haja condições para tal", disse o representante da empresa Energi-innovation na Península Ibérica, Francisco Ribeiro.

Segundo a empresa promotora, as quatro novas centrais fotovoltaicas vão produzir cerca de 270 gigawatts-hora (GWh) de energia por ano, o equivalente ao consumo médio anual de quase 60.000 habitações.

Em Nisa, no distrito de Portalegre, já foi atribuída a licença para a construção de uma central fotovoltaica na Herdade do Couto Gamo, numa área de 115 hectares, com uma capacidade total instalada de 50 megawatts (MW).

O projecto deverá estar concluído no terceiro trimestre de 2019.

"Todo o trabalho de preparação de construção da linha, que é o que demora mais tempo, já está a decorrer. Quanto à construção propriamente dita, gostaríamos que avançasse no primeiro trimestre do próximo ano. A produção surgirá mais tarde, talvez em Setembro ou Outubro", disse.

Em Ourique, no distrito de Beja, a Energi-innovation vai iniciar no final deste ano a obra de uma central fotovoltaica na Herdade do Quintal, numa área de 120 hectares, tendo este equipamento, depois, uma capacidade total instalada de 50 MW.

De acordo com a empresa promotora, esta central deverá estar a funcionar em pleno no "segundo trimestre de 2019".

Já em Évora, na Herdade da Barba Rala/Casinha, está a ser construída uma central fotovoltaica numa aérea de 80 hectares, com uma capacidade instalada de 25 MW.

"Esta central já está em construção e nós gostaríamos que estivesse operacional até ao final do ano", disse o representante da empresa Energi-innovation na Península Ibérica.

Em Messejana, no concelho de Aljustrel, distrito de Beja, está a ser criada uma outra central, numa área de 10 hectares, com uma capacidade instalada de 10 MW, devendo estar concluída no segundo trimestre de 2019.