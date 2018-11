Alibaba bate recorde de vendas com dia dos solteiros na China

A gigante do comércio online chinesa fez a sua própria sorte: em 2009 criou o dia dos solteiros e, em 2018, bateu mais um recorde de vendas neste dia. Este já é um fenómeno mais relevante para o e-commerce do que a conhecida Black Friday.

A gigante de e-commerce chinesa Alibaba atingiu o recorde de 30,8 mil milhões de dólares (27,4 mil milhões de euros) em vendas durante o Dia dos Solteiros, celebração que a própria empresa criou em 2009, superando em 27% a facturação atingida no mesmo dia do ano anterior.



Este domingo, 11 de Novembro – a data da celebração - a empresa quebrou ainda outros recordes: somou mil milhões em apenas 85 segundos de vendas e chegou aos 10 mil milhões de dólares na primeira hora da corrida às "prateleiras" online.



A euforia das vendas superou aquela verificada em datas de popularidade semelhante no ocidente, sendo que o total amealhado pela Alibaba ultrapassou as somas conseguidas online no conjunto da Black Friday e da Cyber Monday.



Este é contudo o ano em que o crescimento das vendas foi mais reduzido. Com o amadurecimento do evento, é esperado que a subida dos resultados abrande. Paralelamente, a gigante de e-commerce está a ser afectada pela chegada de novos concorrentes, pelo abrandamento da economia chinesa e a queda das próprias acções, que sofrem com a guerra comercial entre os EUA e a china.