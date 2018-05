Alibaba injecta activos farmacêuticos de 1,4 mil milhões em empresa de saúde

A gigante do comércio electrónico na China vai injectar activos farmacêuticos no valor de 1,35 mil milhões de dólares na empresa de saúde Ali Health.

reuters

A Alibaba vai injectar activos farmacêuticos na empresa de saúde Ali Health num negócio avaliado em 1,35 mil milhões de dólares (1,15 mil milhões de euros). A Ali Health controla as vendas de produtos e serviços do sector de saúde na plataforma Tmall, da Alibaba, de acordo com a Reuters.



O acordo prevê que a Alibaba receba acções da Ali Health, elevando a sua participação na empresa de 48,1% para 56,2%.



O acordo vai permitir à Ali Health impulsionar os seus negócios no mercado farmacêutico, competindo com outras empresas chinesas, como a WeDoctor, apoiada pela Tencent.



Segundo o CEO da Alibaba, Daniel Zhang, citado na Reuters, o sector da saúde é uma área de negócios "estrategicamente importante" para a empresa e acredita que o acordo vai ajudar a transformar a Ali Health no "melhor ecossistema de saúde" do país.



Já o CEO da Ali Health acrescentou que o acordo vai permitir à empresa expandir-se, adicionando novas categorias de produtos à sua oferta de mercado.



Os gastos da China na área da saúde devem subir de 357 mil milhões em 2011, para um bilião até 2020, segundo a consultoria McKinsey & Co. São valores que fazem as empresas tecnológicas procurarem cada vez mais entrar no mercado privado de saúde.

O acordo está sujeito à aprovação dos accionistas da Ali Health e da bolsa de Hong Kong.