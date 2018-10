Allianz compra primeira central solar fotovoltaica em Portugal

A Allianz acaba de investir numa central solar fotovoltaica em Ourique, no Alentejo. É o primeiro projecto que a seguradora faz nesta área em território nacional, e também o primeiro do país a avançar sem tarifas públicas subsidiadas.





A central recebeu o nome de Ourika e tem uma capacidade instalada de 46 megawatts, produzindo energia suficiente para abastecer 23 mil lares por ano. Esta já se encontra "totalmente operacional", avança a empresa em comunicado.





A Allianz lança-se neste projecto em parceria com o grupo WElink, que desenvolveu a central.





A Ourika tem um contrato de compra de energia de preço fixo (PPA) de 20 anos, com preços garantidos. Apesar de não contar com qualquer tarifa garantida suportada pelos contribuintes, a central depende do Acordo de Compra de Energia.





Barry O’Neill, CEO do Grupo WElink, acrescenta que "Ourika é o primeiro projecto do programa de investimento da WElink juntamente com o parceiro China Triumph International Engineering Company em mercados chave no sul da Europa", mas o grupo já se prepara para novos desafios em terras lusas: "a Ourika será seguida pelo projecto Solara4 em Portugal, que deverá ficar concluído no terceiro trimestre de 2019".





Na nota à imprensa, a Allianz sublinha o peso dos investimentos da área das renováveis no portefólio da seguradora, que já conta 90 centrais solares e eólicas espalhadas pela Europa e Estados Unidos.





"Esperamos investir em mais projectos solares sem subsídios em vários mercados europeus no futuro, e aguardamos por mais parcerias com a WElink e outras empresas especializadas neste sector", refere Marc Groves-Raines, responsável pela área de Energias Renováveis na Allianz Capital Partners.