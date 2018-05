Allianz sai do capital do BPI mas reforça cooperação nos seguros

O grupo Allianz vendeu todas as acções que detinha no BPI ao CaixaBank. Mas a saída não foi um corte de relações. O Allianz sai do capital, mas reforça a “cooperação na distribuição de seguros”.

O CaixaBank comprou ao grupo Allianz mais 8% do capital do BPI por quase 178 milhões de euros. Esta operação pôs fim a uma parceria accionista que tinha mais de 20 anos. Mas não marca o fim da relação entre as duas instituições.

O grupo Allianz emitiu um comunicado onde explica que chegou a acordo para vender esta participação e, ao mesmo tempo, acordou com o CaixaBank "reorganizar a parceria de negócio através do Banco BPI em Portugal, com o objectivo de manter e fortalecer a cooperação na distribuição de seguros."

O Allianz não adianta pormenores, revelando apenas que "os novos termos deste acordo serão submetidos a aprovação pelos conselhos de administração da Allianz Portugal e do Banco BPI."

De salientar que o BPI detém 35% da Allianz Portugal, na área de seguros não vida.

Allianz termina relação com mais de 20 anos



O grupo Allianz era um parceiro histórico do BPI. Foi accionista do banco durante mais de 20 anos, tendo ficado do lado da instituição portuguesa em várias situações. Uma delas foi quando, em 2006, o BCP avança de surpresa com uma OPA sobre o BPI. Os accionistas de referência juntaram-se e recusaram-se a vender. Entre eles estava o grupo alemão.

O grupo Allianz decidiu não vender a sua posição no capital do BPI na OPA de 2017, tendo apenas agora alienado esta posição.