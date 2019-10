Alojamento local no Porto é 9% mais barato do que em Lisboa

A diária média mensal do alojamento local no Porto é 9,2% inferior ao valor registado em Lisboa. A diferença corresponde a cerca de 7 euros por noite entre a Invicta e a capital.

A diária média mensal do alojamento local no Porto cifrou-se em 71,8 euros em julho, um valor que é 7,3 euros ou 9,2% inferior aos 79,1 euros de valor médio registado em Lisboa no mesmo mês, indica esta sexta-feira a Confidencial Imobiliário.

A diferença nos preços estreita-se na gama alta do alojamento local, com a diária média na Invicta a situar-se em 119 euros enquanto em Lisboa o valor é de 125 euros. Ou seja, os preços são seis euros ou 4,8% superiores na capital.

Os dados resultam do sistema SIR – Alojamento Local da Confidencial Imobiliário e consideram a diária média mensal com referência a uma estada de duas noites para duas pessoas em apartamentos T0 a T1 e resulta da recolha de informação sobre os fogos colocados em regime de alojamento local, anunciados nas principais plataformas online.

Os bairros mais caros em Lisboa no que concerne ao alojamento local são a Baixa Pombalina, com uma diária média de 112,1 euros, e o Chiado, com 105,5 euros. Seguem-se os bairros da Bica, São Bento, Bairro Alto e Sé com diárias que oscilam entre os 81,2 e os 88,4 euros, acima da média da cidade.

Já no Porto, o bairro mais caro é Mouzinho/Flores, que apresenta uma diária média de 89,3 euros, seguido de São Bento /Sé, com um valor de 84 euros, e Vitória/Taipas (79,8 euros). Ainda acima da média praticada na Invicta, encontram-se os Aliados (78,8 euros), Fontaínhas (76,7 euros), Almada (72,9 euros) e Duques (72,1 euros).

Considerando apenas a gama alta, a Baixa é a zona mais cara de Lisboa, com um valor de 180 euros, seguida da Bica (173 euros), Chiado (151 euros), São Bento (130 euros) e Sé (125 euros). No Porto, na gama alta a liderança pertence a Mouzinho/Flores (147 euros) à frente de Fontaínhas (130 euros), Aliados (126 euros) e São Bento/Sé (120 euros).



Na gama baixa, o preço médio da diária é de 48 euros em Lisboa e de 42 euros no Porto.