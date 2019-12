Alojamento local no Porto próximo de esgotar na passagem de ano

As casas disponíveis para alojamento local na cidade do Porto já superam uma ocupação de 80% para a noite de passagem de ano e o esperado é que a totalidade acolha visitantes, aponta a Host Wise.





No início do mês de dezembro, os apartamentos com maior capacidade – divididos entre T2 e T3 ou superior - já registavam taxas de ocupação de 84% e 86%, respetivamente. Sendo que "os apartamentos de tipologia inferior são reservados com menor antecedência", geralmente nos 22 dias imediatamente anteriores, "projeta-se que a cidade do Porto entre em 2020 com lotação esgotada", espera a Host Wise. A ocupação de T0 está, para já, nos 54% e a dos T1 nos 62%.