Alphabet tem 11 mil milhões de dólares em start-ups

Uma nova regra contabilística levou a dona do Google, a Alphabet, a divulgar o valor das suas participações accionistas privadas nos balanços de resultados a partir deste ano. O número inclui a participação da empresa em algumas das firmas privadas mais bem avaliadas de Silicon Valley, como a Uber Technologies, a Airbnb e a Stripe.

Anteriormente, a Alphabet divulgava as participações accionistas privadas com base no preço pago pelas acções. No último trimestre, a empresa informou que essas acções valiam 7,81 mil milhões de dólares. Após a mudança contabilística deste trimestre, a Alphabet avaliou-se em 11 mil milhões de dólares. O valor contribuiu com 3,40 dólares para o lucro por acção da empresa.

A maior participação da Alphabet no papel provavelmente seja a da Uber. A GV, braço de capital de risco da empresa, liderou um investimento de 258 milhões de dólares nesta start-up em 2013, quando a empresa foi avaliada em menos de 4 mil milhões de dólares. Uma transacção recente liderada pela SoftBank Group fixou uma avaliação em cerca de 54 mil milhões de dólares para a Uber. A Alphabet vendeu algumas acções na oferta e posteriormente, em Fevereiro, recebeu outras num acordo legal relacionado com carros de direcção autónoma, transacção que avaliou a Uber em 72 mil milhões de dólares.

Se a GV tivesse mantido a participação original de 258 milhões de dólares, esta valeria quase 5 mil milhões de dólares com base na avaliação mais alta. Mas estimar o valor da Uber tornou-se uma espécie de passatempo após a turbulência do ano passado, que provocou a saída do CEO Travis Kalanick. A Alphabet não informou qual a avaliação que usa para a Uber, nem revelou o número de acções que detém.

A Alphabet investe em empresas de capital fechado através de uma série de entidades, incluindo a GV e o Google, além da CapitalG, um fundo de private equity, e da Gradient Ventures, um fundo de capital de risco focado em inteligência artificial.



