Altice disposta a pagar os dois meses sem futebol se tiver desconto na próxima época

A Altice Portugal garante que está "disponível para retomar" o pagamento dos direitos televisivos aos clubes de futebol, assim que as competições sejam retomadas, o que deverá acontecer no início do próximo mês. A garantia foi dada por Alexandre Fonseca, presidente executivo da operadora, durante uma conferência telefónica com jornalistas.





"A nossa posição é consistente com o que temos vindo a dizer desde o início de abril. Sempre disse que a partir do momento em que as competições regressassem estaríamos disponíveis para retomar os nossos compromissos", disse o gestor da operadora que tem contratos com quatro clubes, entre os quais o FC Porto.