Altice anuncia acordo de refinanciamento de dívida

A dona da Meo fechou uma operação de refinanciamento de 2,5 mil milhões de dólares. O valor vai ser utilizado para antecipar parte de uma linha de obrigações da operação francesa do grupo.

A Altice anunciou esta segunda-feira que concluiu "com sucesso" o refinanciamento de 2,5 mil milhões de dólares de dívida para uma nova obrigação com maturidade a 8 anos.





O novo empréstimo vai ter um "juro de 400 pontos base sobre a LIBOR", adianta a Altice Europe em comunicado, acrescentado que o valor será usado para reembolsar parte e uma linha de obrigações da Altice France que vence em 2020 e que tem um juro de 6%.





Após esta operação, "a maturidade média da estrutura de capital da Altice França foi estendida de 6,4 para 6,8 anos e o custo médio ponderado da dívida é de 4,9%", detalha a empresa liderada por Dennis Okhuijsen.





No mesmo comunicado a dona da Meo sublinha ainda que este refinanciamento "reforça novamente o perfil de liquidez da Altice. A maturidade média da dívida da Altice Europe é agora de 6,3 anos (de 6,1 anos) e o custo médio ponderado da dívida de 5,6%". No final de 2017, a dívida total do grupo fundado por Patrick Drahi (na foto) rondava os 50 mil milhões de euros.