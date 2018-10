Mariline Alves

A Altice Portugal já assumiu o controlo da SIRESP, operadora que explora a rede de segurança e emergência nacional, anunciou a empresa em comunicado.A Altice ficou, assim, com 52,1% da empresa, na qual o Estado assumiu uma participação de 33%, por ter ficado com a posição que era da Galilei."Depois de ter anunciado, em Agosto, que iria exercer o direito de preferência na compra das posições detidas pelas empresas Esegur e Datacomp na SIRESP, a Altice Portugal comprou esta tarde essas mesmas participações", diz a empresa liderada por Alexandre Fonseca (na foto).Para a Altice, a nova estrutura accionista "contribuirá para uma resposta mais ágil e mais capaz, conferindo ainda maior capacidade e celeridade na tomada de decisão dos órgãos executivos".Assume, nesse mesmo comunicado, que "manterá uma posição de total equilíbrio e cooperação com o Estado Português, tal como tem vindo a fazer proactivamente no desenho de soluções em conjunto, desde há um ano. A Altice Portugal reconhece no Estado Português um parceiro, tendo sempre em vista a defesa dos mais altos interesses dos cidadãos portugueses e da segurança nacional".A operadora volta a afirmar que tem desenvolvido a rede, com investimentos adicionais em soluções de redundância, "tendo investido em meios técnicos e humanos no desenho das mesmas, nomeadamente através de tecnologia satélite, de forma proactiva e sem qualquer custo". Essa redundância é, aliás, argumento da Altice para justificar a redução da área ardida.