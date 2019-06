Altice cai 7% após ofertas abaixo do esperado para a fibra portuguesa

A Altice Europe, dona da Altice Portugal, está a registar fortes quebras em bolsa depois de ter recebido ofertas abaixo do esperado para a aquisição de uma parcela da rede de fibra portuguesa, numa altura em que está a terminar o prazo avançado pela própria empresa para concluir o negócio.





As ofertas recebidas pela Altice avaliam a rede de fibra em Portugal de 3 mil milhões de euros a 4 mil milhões, tal como já havia sido avançado pela Bloomberg – e números que a Altice Portugal preferiu não comentar. Isto, quando a empresa de telecomunicações contava receber propostas de no mínimo 5 mil milhões de euros – um número também noticiado pela mesma agência de notícias em fevereiro.





Houve inclusivamente candidatos a retirarem-se da corrida, como foi o caso da gestora de ativos Brookfield Asset Management, acrescenta ainda a Bloomberg.





Em março, o CEO da Altice Portugal, Alexandre Fonseca (na foto), avançou que existia "mais de uma dezena de interessados" neste processo. Para além da Brookfield, KKR, Macquarie e Canada Pension Plan Investment Board eram outros dos nomes mencionados como tendo interesse neste processo.





As ações da Altice já desceram a um mínimo de 25 de abril, na sequência de uma queda de 7,04% para os 2,51 euros – a maior desde março. Seguem ainda a perder 3,70% para os 2,60 euros.





Relativamente aos resultados do primeiro trimestre de 2019, a Altice comunicou que a tecnologia de fibra ótica engloba 53% da base de clientes da operadora, após a adição de 41 mil serviços no primeiro trimestre.





A empresa revelou ainda que no âmbito do plano de expansão da rede, cuja meta era chegar a 5,3 milhões de casas até 2020, no final de março a cobertura nacional alcançava já as 4,59 casas (um aumento de 102 mil lares face ao primeiro trimestre de 2018).