Altice com dificuldade em vender rede de fibra em Portugal

A Altice Europe estará a ter dificuldades em vender a rede de fibra portuguesa, com alguns dos interessados – que chegaram a apresentar propostas – a afastarem-se das negociações.

A espanhola Cellnex não estará a conseguir chegar a um acordo sobre o preço destes ativos, depois de semanas de negociações, revela a Bloomberg que cita fontes ligadas ao processo. As negociações entre a Altice e a Cellnex eram as mais avançadas entre as empresas que apresentaram propostas.

Foi em fevereiro que a Reuters avançou que a Altice Europe estava a analisar a venda da rede de fibra portuguesa. A operação terá atraído o interesse de várias empresas, incluindo fundos, mas o desenrolar das negociações não parece estar a ter sucesso. Em março, o CEO da Altice Portugal, Alexandre Fonseca (na foto), avançou que existia "mais de uma dezena de interessados" neste processo.

Contudo, as propostas apresentadas pelos interessados avaliaram este ativo num valor entre os 3,5 e 4 mil milhões de euros, segundo a Bloomberg. Enquanto a Altice terá admitido encaixar com esta operação cinco mil milhões de euros.

A agência de informação americana adianta que a Antin Infrastructure e a Cube Infrastructure, que chegaram a avançar com ofertas no final de maio, já não estão ativos nas negociações.