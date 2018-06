Altice deverá vender antenas em Portugal ao Morgan Stanley

A Altice Portugal tem três mil antenas à venda, num total de quatro mil torres detidas em território nacional. Estes activos deverão ser vendidos ao Morgan Stanley, de acordo com a Bloomberg. Já a parcela das antenas de França deverá ser alienada à KKR, adianta a mesma fonte.

O presidente da Altice Europe, Dennis Okhuijsen, já tinha revelado em Março que esperava que o processo de venda destes activos em Portugal e França deveria estar concluído no primeiro semestre deste ano.

A Bloomberg diz que o anúncio de acordo para a venda das antenas nos dois países deverá ser feito na quinta-feira, 21 de Junho. A agência adianta que o valor dos activos em Portugal é de 700 milhões de euros, enquanto a percentagem alienável dos activos franceses (entre 40% e 60%) deverá valer 1,7 mil milhões de euros.



A Bloomberg contactou fontes oficiais da Altice, do Morgan Stanley e do KKR mas nenhum quis comentar este negócio.

Em Março, Dennis Okhuijsen explicou que a Altice Portugal detém um portefólio de 4.000 torres, e desse universo "foram identificadas unicamente 3.000 que estão incluídas no portefólio de torres alienáveis do Grupo Altice, ou seja 75% do parque".



Das 3.000 antenas, 1.800 estão em espaços abertos e 1.200 no topo de edifícios. As cerca de 1.000 torres que não são alienadas "compreendem, entre outras, aquelas afectas a coberturas 'indoor' [dentro de edifícios], ao sistema SIRESP, à TDT e a outras instalações consideradas não externalizáveis, por se encontrarem em edifícios propriedade da Altice Portugal".