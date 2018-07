Contudo, a Altice não é a única operadora com actividade em Portugal na corrida pela liderança do 5G. A Vodafone anunciou há cerca de um mês que ia começar a testar esta tecnologia em sete das dez maiores cidades do Reino Unido.Fora da Europa, esperam-se desenvolvimentos mais atempados. Os EUA devem lançar os primeiros projectos 5G este ano, enquanto o Japão e a Coreia do Sul apontam para 2020.