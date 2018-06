Altice e Prisa matam negócio antes do apito final

A Altice e a Prisa não vão esperar pela decisão da Autoridade da Concorrência para anunciar o fim do negócio que iria juntar o operador de telecomunicações líder e a estação de televisão com mais audiências.

Não vai chegar a fazer um ano a operação de compra da Media Capital pela Altice Portugal. Esteve quase esse tempo a ser analisada pela Autoridade da Concorrência e mesmo antes do apito final - de chumbo - o processo vai ser dado como morto, apurou o Negócios.





Mesmo antes do final da análise por parte da Concorrência, a Altice e a Prisa decidiram pôr fim ao processo. Até ao final de sexta-feira ainda não tinha chegado à Concorrência o pedido para a notificação ser retirada, mas se entrar esta segunda-feira ainda chegará antes do conselho deste supervisor decidir o projecto de decisão que seria de chumbo, previsto aliás, como avançou o Negócios, para esta semana.



A queda do negócio na Concorrência deitará abaixo a oferta pública de aquisição lançada sobre a Media Capital, cujo preço estava a ser apurado por um auditor independente a pedido da Comissão Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Não foi possível apurar como se desenrolarão na prática os próximos passos, já que o oferente só poderá retirar a oferta se uma das condições de lançamento não se verificar. Neste caso seria o chumbo pela Autoridade da Concorrência.





Cai por terra um negócio que em Julho do ano passado tinha sido anunciado por 440 milhões de euros. A Altice, apesar de estar a braços com uma dívida elevada a nível internacional que obrigou a um programa de venda de activos, manteve sempre a afirmação de que o negócio era, apesar disso, para se fazer. Mas não se faz.



O prazo inicialmente fixado - 13 de Abril - entre a Prisa e a Altice foi prorrogado para 15 de Junho. E na iminência do chumbo por parte da Autoridade da Concorrência, já não houve nova extensão do prazo. Mesmo antes deste limite temporal já a Altice tinha decidido que o negócio não avançaria, já que depois de ter feito uma proposta com oito compromissos que a Concorrência não viu como suficientes a empresa não a reformulou, o que era já uma indicação de que a operação era para cair.