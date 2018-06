Altice e sindicatos acordam aumentos de 4% para salários mais baixos

"A Altice Portugal e as Associações Sindicais chegaram a um entendimento inédito no que respeita a matérias constantes no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)", revela a Altice em comunicado enviado às redacções.

O acordo estipula "aumentos salariais que começam nos 4% para salários mais baixos" e mais "um dia de férias, indexado à assiduidade", segundo o comunicado que realça que este acordo põe termo a dois meses de "intensas negociações".

Além destes pontos específicos foram ainda acordados questões mais sociais, como o "reforço da protecção da parentalidade, da conciliação entre a vida pessoal e profissional e de medidas de responsabilidade social".

O acordo prevê ainda a "criação de condições mais atractivas em determinados regimes de trabalho caracterizados por penosidade acrescida", "melhores condições de acesso à reforma", bem como a "revisão dos benefícios de comunicações concedidos".

"Nos últimos meses, a Altice Portugal empenhou-se profundamente no diálogo social e na relação com as estruturas de representantes dos trabalhadores, como é exemplo a criação do conselho consultivo para as relações laborais. O presente entendimento vem reforçar e confirmar a capacidade de diálogo social da Altice Portugal, que já havia demonstrado no processo negocial de 2016", salienta a empresa liderada por Alexandre Fonseca no mesmo comunicado.