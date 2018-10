Altice está a explorar parcerias financeiras para rede de fibra

A Altice informou em comunicado que decidiu rever o plano estratégico para os activos de fibra óptica. Apesar de sublinhar que ainda não tomou uma decisão final, admite que está a estudar avançar com parcerias financeiras nesta área.



O comunicado foi emitido pelo grupo após ter tomado "conhecimento da especulação recente do mercado em relação à sua infra-estrutura de fibra", disse a Altice.



A dona da Meo referia-se à notícia da Bloomberg sobre a manifestação de interesse de fundos de investimento em comprar activos de fibra no mercado francês. Entre a lista de interessados, segundo a Bloomberg, está o fundo KKR - que vai comprar a dona da Nowo e Oni -, Macquarie Group, o fundo de pensões dos funcionários municipais de Ontário e o Grupo Allianz. Em causa estaria o interesse em avançarem com uma oferta por uma fatia entre 40 a 60% da rede, o que avalia os activos entre 1,5 mil milhões a 3 mil milhões de euros.





"A Altice Europe realizou uma revisão estratégica para a infraestrutura de fibra de modo a acelerar ainda mais a sua implementação e está a explorar parcerias financeiras", revela a dona da Meo no mesmo documento.





O grupo fundado por Patrick Drahi garante que ainda não há "nenhuma decisão final relativa a qualquer transacção estratégica que envolva a rede de fibra, e ainda é incerto que qualquer transacção será concluída". "Se, e quando houver algum motivo para fazê-lo, será comunicado ao mercado", aponta.