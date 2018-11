Altice está “preocupada com estado actual da imprensa nacional”

Alexandre Fonseca sublinha que o interesse da Altice por activos de media em Portugal não se restringe a canais de TV. Mas garante que desde o fim do negócio com a Media Capital não houve mais contactos nesse sentido.

"Estamos preocupados com o estado actual da imprensa escrita em Portugal. E ficamos preocupados por ver que há muito poucos interessados em ajudar o sector". A afirmação foi feita por Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, que aproveitou o palco do stand da operadora no Web Summit para deixar algumas mensagens e apelos. Um dos quais o incentivo à leitura para combater, por exemplo, a actual crise que os media estão a atravessar com a queda da venda de jornais.

"Vemos com apreensão e preocupação o facto de uma parte importante dos nossos grupos de comunicação social estar a atravessar uma crise profunda", explicou o gestor, no final da assinatura de parcerias com várias entidades para desenvolver projectos direccionados para os jovens.