Carlos Manuel Martins

A Altice Portugal, através da subsidiária PT Móveis, já notificou a Autoridade da Concorrência do controlo da SIRESP, sociedade gestora da rede de comunicações de emergência e segurança.No entanto, apesar de ficar com mais de 50%, a Altice Portugal faz saber que há accionistas minoritários que têm poderes especiais.É que a Altice notificou a Concorrência pelo "controlo exclusivo negativo", o mesmo é dizer que terá mais de 50% do capital da empresa, mas é necessária maioria qualificada para determinadas decisões.Não é conhecido o acordo parassocial entre a Altice e o Estado na SIRESP, mas a operadora de telecomunicações assume que não tem o controlo total sobre a empresa.A Altice vai passar a controlar 52,1% da SIRESP, com a aquisição das participações da Datacomp e Esegur. Já o Estado assumirá a posição de 33% da Galilei, por 2,65 milhões de euros. A Altice, até ao momento, tinha 30,55% da SIRESP.A Autoridade da Concorrência terá agora de analisar a operação, que reforça a posição da Altice em mais uma rede de comunicações a nível nacional, havendo um prazo de 10 dias para terceiros interessados entrarem no processo.