O líder da Meo lamenta que “a liderança que Portugal tinha hoje, já a tenha perdido no 5G”. E alerta que o calendário para a migração da TDT demora nove meses, o que fará com que a oferta comercial do 5G não avance antes do final de 2020.

O presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, alertou esta segunda-feira que, tendo em conta que o processo da migração da TDT ainda está em consulta pública, e a libertação da frequência dos 700 Mhz demora nove meses, só no terceiro trimestre é que este espetro estará disponível para o 5G e, consecutivamente, para avançar com a oferta comercial da rede de nova geração.





"Habituámo-nos a ver Portugal no topo com o 2G, 3G e 4G. A liderança que tínhamos hoje já perdemos no 5G e o responsável é o regulador", criticou o líder da Meo num encontro com jornalistas.