Altice pede demissão do presidente da Anacom

A dona da Meo alega que o regulador está a tentar “maquilhar a total incompetência e descontrolo na gestão de todo o processo” da migração da TDT no âmbito da implementação do 5G.

A Altice Portugal considera que "não estão reunidas as condições previstas" nos estatutos da Anacom para a continuidade do atual conselho de administração da Anacom. Por essas razões, pede a sua "dissolução".





Em causa estão as declarações do presidente da entidade reguladora, João Cadete de Matos, sobre a migração da televisão digital terrestre (TDT) no âmbito da implementação do 5G.