O acordo entra em vigor já este mês de Junho.

Alexandre Fonseca, o presidente executivo da Altice Portugal, e as associações sindicais, vão assinar esta quarta-feira o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), pelas 10:00, na sede da Altice Portugal.Após cerca de dois meses de negociações, a empresa e as entidades sindicais chegaram a acordo e puseram fim a um conflito que já durava há mais de um ano e que tinha estado na origem na realização de uma greve geral em meados do ano passado."A Altice Portugal reafirma o seu compromisso com a empregabilidade, a gestão responsável de Recursos Humanos e a visão estratégica para o negócio em que opera", pode ler-se num comunicado enviado pela empresa.