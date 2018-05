na Academia de Alcochete, com jogadores e membros da equipa técnica a serem agredidos.

"A Altice Portugal reconhece o esforço e dedicação dos mais diversos intervenientes no futebol português e orgulha-se pelos resultados que este tem obtido ao longo dos tempos, principalmente no actual momento em que Portugal é campeão europeu de futebol. O futebol português não merece este tipo de comportamentos e muito menos ser beliscado por actos que em nada se identificam com a linha estratégica e orientadora do nosso país", salienta a Altice através de um comunicado enviado para as redacções.A Meo, marca da Altice, é patrocinadora de várias equipas de futebol, bem como da Seleção Nacional. Ainda que não seja patrocinadora directa do Sporting, cujo emblema nas camisolas é o da Nos.

"Não podemos ignorar a importância do futebol para a sociedade portuguesa, as emoções que desperta, o orgulho que provoca, as paixões que motiva. O futebol é, sem dúvida, desporto Rei em Portugal, por isso mesmo exige responsabilidade e responsabilização", salienta a mesma fonte.



No comunicado, a empresa de telecomunicações salienta que os episódios desta terça-feira "não representam o futebol, nem o desporto português".