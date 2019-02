Altri emite 50 milhões em obrigações verdes para financiar central de biomassa

Miguel Baltazar/Negócios

A Altri anunciou hoje o lançamento de uma emissão obrigacionista de 50 milhões de euros, que tem como objetivo financiar a construção de uma nova central termoelétrica a biomassa na Figueira da Foz.

Em comunicado, a empresa co-liderada por Paulo Fernandes (que é também CEO da Cofina, proprietária do Negócios) refere que a emissão foi lançada pela sua participada Sociedade Bioelétrica do Mondego (SBM) e foi integralmente organizada, montada e subscrita pelo BPI.

Segundo a mesma fonte, esta emissão de obrigações verdes (exclusivas para financiar projetos "amigos" do ambiente) será a primeira admitida à negociação em Portugal no mercado não regulamentado Euronext Access Lisbon.

Os títulos emitidos pela Altri têm uma maturidade de 10 anos e pagam uma taxa de cupão de 1,9%.

A EDP, em outubro do ano passado, emitiu 600 milhões de euros em obrigações verdes com um prazo de sete anos, que foram colocadas no mercado internacional. A taxa de juro ficou em 1,959%.



A Altri refere em comunicado que "este investimento da SBM contribuirá para a diversificação das fontes energéticas do Grupo Altri e insere-se na estratégia definida para a política energética nacional, através da construção de uma central de produção de eletricidade a partir de fontes não convencionais".

Esta central tem uma potência térmica de 135 MWt, à qual corresponde a produção líquida de eletricidade de 34,5 MWe para venda à rede do Sistema Elétrico Público (SEP).

Acrescenta que a "central a biomassa irá contribuir para a prossecução de uma política estruturante no campo energético, que permitirá diminuir a dependência externa e o efeito de estufa resultante da utilização de combustíveis fósseis".

"A utilização de biomassa florestal, por outro lado, além de contribuir para a criação de emprego e para o ordenamento da floresta, permite reduzir os riscos de incêndio, promovendo um ambiente de produção de energia limpa e renovável, reforçando assim o compromisso de sustentabilidade do Grupo Altri", diz a empresa.

A Altri anunciou no ano passado que chegou a acordo com a EDP para comprar os 50% que a elétrica detém na EDP Bioeléctrica por 55 milhões de euros, passando desta forma a controlar a totalidade do capital desta empresa de centrais de biomassa que terá uma capacidade instalada acima de 100 MW no primeiro semestre do próximo ano.

A EDP Bioeléctrica tem atualmente quatro centrais de biomassa, que estão localizadas junto a outras infra-estruturas da EDP e da Altri, prevendo finalizar a construção da quinta unidade no primeiro semestre de 2019, altura em que terá uma capacidade instalada de 100 MW.

Além da biomassa, a Altri detém três fábricas de pasta em Portugal, com uma capacidade instalada superior a 1 milhão de toneladas por ano. Tem sob intervenção uma área de 81 mil hectares de floresta em Portugal.