Alugueres de veículos na região de Lisboa podem fechar à uma da manhã

As empresas de aluguer de veículos na Área Metropolitana de Lisboa podem encerrar à 1 da manhã, reabrindo às seis.





Assim, "na Área Metropolitana de Lisboa, os estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de passageiros ou de mercadorias sem condutor estão excetuados do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 26 de junho, podendo, sempre que o respetivo horário de funcionamento o permita, encerrar à 1 hora e reabrir às 6 horas", lê-se no despacho publicado em Diário da República.Esta medida no entanto "pode vir a ser revista se ocorrer uma modificação das condições".Os estabelecimentos comerciais na região têm de encerrar, conforme já tinha sido anteriormente determinado , até às 20 horas, excetuando-se os restaurantes para refeições no próprio estabelecimento ou take away, postos de abastecimento de combustíveis, exclusivamente para efeitos de venda ao público de combustíveis e abastecimento de veículos, estabelecimentos desportivos, farmácias, consultórios e clínicas, atividades funerárias.Os supermercados e hipermercados podem encerrar às 22 horas, mas não podem vender bebidas alcoólicas a partir das 20 horas, sendo também proibida a venda de bebidas alcoólicas nas áreas de serviço ou nos postos de abastecimento de combustíveis localizados na Área Metropolitana de Lisboa.Segundo o novo despacho, os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, bem como os que se encontrem em conjuntos comerciais, que estejam autorizados a funcionar vinte e quatro horas por dia mas que agora estejam obrigados a encerrar às 20 horas, podem reabrir às 6 horas.