Álvaro Nascimento será o novo “chairman” do Montepio

Álvaro Nascimento, que já foi “chairman” da CGD, deverá ser o próximo presidente do Montepio. Este foi o nome proposto e que será agora analisado pelo supervisor.

Álvaro Nascimento foi o nome proposto pela Associação Mutualista Montepio para o cargo de "chairman" da instituição, revela o Eco e o Jornal Económico. Actualmente esta posição é ocupada por Carlos Tavares, que ficará apenas com a presidência executiva do Montepio, uma vez que hoje acumula as duas funções.

O nome do responsável está a ser avaliado pelo Banco de Portugal, adianta o Jornal Económico.