Lusa

O presidente da Holdimo, Álvaro Sobrinho, surgiu na fila para entrar na Altice Arena por volta das 16h45 e manifestou aos jornalistas o seu desejo de que os sportinguistas votem em massa, de preferência na destituição de Bruno de Carvalho."Espero que decorra com civismo e que seja uma votação em massa e contundente. É preciso um Sporting forte e fiável, todos esperamos. É necessário votar num novo modelo", afirmou o responsável máximo da empresa que é o segundo principal accionista da SAD dos leões.Sobrinho sublinhou que Bruno de Carvalho "devia estar aqui para votar" e negou que votar na saída do actual presidente seja dar razão aos jogadores que rescindiram e atuar contra os interesses do Sporting: "Uma estupidez! O número de pessoas que estão a votar é significativo da vontade de mudar."Antes de entrar na Assembleia Geral, o presidente da Holdimo garantiu ainda que os danos que o Sporting tem sofrido podem ser colmatados: "Na vida nada é irreversível. Espero que a votação seja contudente no sentido de mudar para melhor."