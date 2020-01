Amazon apresenta contas estrondosas, dispara e já vale de novo um bilião

A retalhista online superou as expectativas dos analistas em toda a linha: lucros, receitas e vendas de serviços na Web. Resultado: segue a escalar no "after hours" da bolsa e já é de novo uma "trillion-dollar baby".

A Amazon anunciou esta quinta-feira um lucro operacional de 3,88 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2019, mais 25% que no mesmo período de 2018, superando largamente a estimativa média dos analistas inquiridos pela Bloomberg, que apontavam para 2,75 mil milhões.

Assim, o lucro por ação ascendeu a 6,47 dólares – quando as projeções do consenso de mercado colocavam esse valor nos 4,04 dólares.

E o mesmo aconteceu com as receitas, com a empresa de comércio eletrónico liderada por Jeff Bezos a reportar um volume de negócios de 87,4 mil milhões de dólares, contra expectativas de 86 mil milhões.

Já as vendas líquidas do segmento Amazon Web Services aumentaram 34%, para 9,9 mil milhões de dólares, quando as projeções médias eram de 9,8 mil milhões.

A retalhista superou assim as expectativas do mercado em três grandes frentes, o que levou a uma escalada imediata em bolsa.

As acções seguem a disparar 12,42% no "after-hours" da bolsa nova-iorquina, para 2.103,06 dólares, depois de terem encerrado no horário regular da sessão desta quinta-feira a somar 0,68% para 1.870,68 dólares.

A Amazon, que já foi uma "trillion-dollar baby" em negociação intradiária mas nunca em valores de fecho, está agora de novo nesse patamar, com uma capitalização bolsista de 1,043 biliões de dólares, restando saber se na sexta-feira irá manter a tendência.





Para o período entre julho e setembro, a empresa tinha reportado a sua primeira quebra de lucros trimestrais em mais de dois anos. Agora parece ter regressado "em grande".