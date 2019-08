Amazon inaugura na Índia o seu maior edifício no planeta

A Amazon.com inaugurou esta quarta-feira em Hyderabad, no sul da Índia, o seu maior campus, como parte dos preparativos para uma expansão agressiva e para a batalha contra a Walmart num dos mercados de retalho com maior crescimento no planeta.

A gigante sediada em Seattle faz uma investida ousada na Índia, a última grande fronteira do retalho, que ainda conta principalmente com lojas familiares e de bairro. "O e-commerce é ínfimo na Índia em relação ao consumo total, menos de 3%", disse Amit Agarwal, gestor das operações indianas da Amazon.

O país em grande parte inexplorado é fundamental para os planos de domínio global da Amazon e da Walmart. Esta última gastou 16 mil milhões de dólares no ano passado na aquisição da maior start-up indiana, a retalhista Flipkart Online Services. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, prometeu colocar 5,5 mil milhões de dólares nas operações na Índia.

Numa obra que demorou três anos para ser finalizada, o novo campus em Hyderabad é o primeiro prédio de propriedade da Amazon fora dos EUA. São aproximadamente 170.000 metros quadrados de espaço para escritórios — 50 vezes a área do mausoléu Taj Mahal — que serão ocupados por 15.000 trabalhadores. "Os maiores edifícios em Seattle abrigam cerca de 5.000 funcionários", observou John Schoettler, vice-presidente da divisão global de instalações e imóveis da Amazon. Segundo este responsável, o campus era o maior da companhia no mundo, mas tem espaço de sobra para se expandir.