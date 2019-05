Amazon pode quebrar parcerias com pequenos fornecedores em breve  

A retalhista Amazon vai mudar a rede de fornecedores: a colaboração com os de menor dimensão vai ser quebrada e substituída com um reforço das encomendas aos gigantes do mercado, avança a Bloomberg, citando fontes familiarizadas com o plano.





Nos próximos meses, as compras em massa da parte da Amazon vão cessar para os pequenos fornecedores. Estes, se pretenderem continuar a vender através da plataforma, terão de passar a fazê-lo individualmente para cada cliente.

A Amazon quer cortar custos e focar a maior parte das compras em marcas como a Procter & Gamble, Sony e Lego.