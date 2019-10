Amazon regista a primeira quebra de lucros trimestrais em dois anos

A Amazon revelou que os lucros no terceiro trimestre do ano foram de 4,23 dólares por ação, o que compara com os 5,75 dólares registados um ano antes, de acordo com os dados apresentados esta quinta-feira e citados pela imprensa internacional.

A Amazon reporta assim a primeira quebra de lucros em dois anos. Mas as más notícias não se resumem à queda, que, na verdade, já era antecipada pelos analistas: que antecipavam lucros de 4,59 dólares, de acordo com a Bloomberg. A empresa avançou ainda com previsões para os resultados operacionais para o último trimestre do ano, apontando para um valor entre 1,2 mil milhões de dólares e 2,9 mil milhões. Valores que se afastam bastante dos 4,31 mil milhões de dólares antecipados pelos analistas. Jeff Bezos explicou que os utilizadores do serviço Prime têm feito encomendas com entrega para o dia seguinte de milhares de milhões de produtos, o que, realça a Bloomberg, não é barato. Os custos operacionais no terceiro trimestre aumentaram 26% - o maior aumento em mais de um ano – para 66,8 mil milhões de dólares. Já os custos de "shipping" dispararam 46% para 9,6 mil milhões de dólares. Neste contexto, a força laboral da Amazon aumentou 22% para 750 mil funcionários. As ações da Amazon estão a reagir em queda, já no "after market", descendo 7% para 1.656,15 dólares.