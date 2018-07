Amazon regista melhores lucros da sua história

A empresa de comércio electrónico reportou uma subida dos lucros acima do esperado no período de Abril a Junho e prevê uma continuação desse desempenho no actual trimestre, intensificando o optimismo dos investidores quanto à aposta nos serviços de computação na nuvem.

Os lucros da Amazon.com subiram para 2,5 mil milhões de dólares (5,07 dólares por acção) no seu segundo trimestre fiscal, terminado a 30 de Junho, quando os analistas inquiridos pela Bloomberg apontavam para um lucro médio por acção de 2,49 dólares.

O bom desempenho deveu-se sobretudo aos serviços de computação na nuvem e ao crescimento da publicidade – mais rentável do que o seu serviço ‘core’ de venda de produtos online.

Tratou-se do maior lucro da história da Amazon e o mercado segue a aplaudir estes números, apesar de as receitas terem ficado aquém do esperado.

Foi também a primeira vez que a retalhista online reportou um resultado líquido trimestral acima de dois mil milhões de dólares.

Além disso, a empresa espera manter esta boa performance no trimestre em curso, o que animou ainda mais o mercado.

As receitas, por sua vez, foram de 52,9 mil milhões de dólares (contra 37,96 mil milhões no período homólogo do ano passado), quando a projecção média do mercado estimava 53,4 mil milhões. Mas não foi o facto de a facturação ficar abaixo do esperado que retirou ânimo aos investidores.





A empresa liderada por Jeff Bezos segue a negociar em alta no reagir em alta no after-hours" em Nova Iorque, a subir 3,15% para 1.865 dólares por acção – isto depois de ter encerrado a negociação do horário regular desta quinta-feira a recuar 2,98% para 1.808 dólares.



(notícia actualizada às 21:56)