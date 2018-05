Amazon vai contratar 2.000 funcionários em Boston

A gigante do comércio electrónico prepara-se para contratar 2.000 trabalhadores para o seu centro de tecnologia em Boston, segundo adianta a CNBC.





Boston é onde está localizada uma das maiores bases de operações da Amazon e igualmente uma das finalistas para ser a segunda sede da empresa.



Já na segunda-feira passada, 30 de Abril, a Amazon tinha anunciado a contratação de 3.000 funcionários para o centro tecnológico de Vancouver, no Canadá. No mesmo sentido, na terça-feira passada, 1 de Maio, a empresa de Jeff Bezos anunciou também ter feito um investimento de mais de 400 milhões de dólares em Massachusetts desde 2011.