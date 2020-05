Amorim conseguiu “meter rolha” na covid-19 até março

A líder mundial da fileira da cortiça fechou as contas do primeiro trimestre deste ano praticamente imune à pandemia. Obteve lucros de aproximadamente 19,9 milhões de euros, mais 1,3 milhões do que no mesmo período do ano passado, enquanto as vendas registaram um crescimento homólogo de 0,7%, para 203,7 milhões de euros.