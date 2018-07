A Amorim – Sociedade Gestora de Participações Sociais vendeu as 1,96 milhões de acções que detinha no BPI, deixando de ter uma posição no banco liderado por Pablo Forero.

A Amorim – Sociedade Gestora de Participações Sociais vendeu no dia 25 de Julho a sua posição de 1.961.512 acções no BPI, anunciou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A transacção, realizada no mercado contínuo da Euronext Lisbon, foi feita pelo valor de 1,45 euros por acção, o que significa que a Amorim encaixou 2.844.192,4 euros com a venda.

No mesmo comunicado, a empresa diz que, após estas transacções, a Amorim – Sociedade Gestora de Participações Sociais e a sua administradora Cristina Rios de Amorim Baptista deixaram de ter qualquer participação no BPI.

Recorde-se que o CaixaBank tem estado a reforçar no BPI, tendo decidido a retirada de bolsa do banco português - mas aguardando ainda pela aprovação da CMVM relativamente ao preço oferecido.





A Amorim vendeu ao preço (1,45 euros por acção) que a instituição financeira espanhola ofereceu no âmbito dessa operação de retirada de bolsa, mas alienando a sua posição antes da eventualidade de o CaixaBank avançar com uma aquisição potestativa.





O CaixaBank anunciou no passado dia 25 que já detém 94,641% do capital social e 94,650% dos direitos de voto no BPI.

No âmbito da compra do BPI pelo CaixaBank, o então CEO Fernando Ulrich passou a "chairman", substituindo Artur Santos Silva, e na presidência executiva passou a estar o espanhol Pablo Forero (na foto).





(notícia actualizada às 20:23)