Paula Amorim é a presidente do conselho de administração da Galp Paula Nunes

O preço do exercício da conversão das obrigações tinha sido fixado em 15,89 euros, quando o preço médio das acções da petrolífera no último ano é de 15,17 euros, o que fez com que os investidores preferissem receber o reembolso.

As acções da Galp estão a subir 0,89% para 16,355 euros.