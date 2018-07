Ampliação de fábrica de componentes automóveis em Viana do Castelo gera 350 empregos

A segunda fase da fábrica da multinacional francesa Eurostyle Systems, em Viana do Castelo, a inaugurar na sexta-feira, representa um investimento de 27 milhões de euros e cria 350 postos de trabalho, informou esta quinta-feira a Câmara local.



Em comunicado, a Câmara da capital do Alto Minho adiantou que com esta ampliação, a fábrica instalada no parque empresarial de Lanheses,"garante a duplicação da capacidade de produção, passando a facturar cerca de 50 milhões de euros".

A inauguração da segunda fase da Eurostyle Systems está marcada para as 11:30, com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

Segundo a autarquia, "a primeira fase do empreendimento industrial da multinacional francesa do setor automóvel, que produz essencialmente peças injectadas de plástico para componentes da indústria automóvel, foi assim ampliada em 12,7 mil metros quadrados, pelo que a unidade passa a totalizar uma área produtiva e de armazenagem de 18,8 mil metros quadrados".

Criado em 1986, o grupo está hoje espalhado por vários países, desde França, Eslováquia, Rússia, Marrocos e Portugal, e emprega cerca de 1.500 pessoas, trabalhando para as principais marcas automóveis.

Na nota, o município destacou que "o 'cluster' automóvel que se tem vindo a instalar em Viana do Castelo vai garantir a criação de 1.640 postos de trabalho".

No total, destacou a autarquia, "o investimento em curso em novas indústrias no concelho é de 230 milhões de euros, sendo que o sector automóvel representa 132 milhões de euros, prevendo-se até ao final de 2019 a criação de 1.800 empregos"

De acordo com os dados avançados pela Câmara da capital do Alto Minho, na zona industrial de Lanheses "laboram a Borgwarner e a Serilusa, com 800 funcionários, e, que os novos investimentos de quatro empresas, representam mais 1.270 postos de trabalho".

"A Eurostyle garante 350 postos de trabalho, a Bontaz Centre assume 600 empregos, com um investimento de 25 milhões de euros, a Steep Plastique está a investir 25 milhões de euros e criará 250 postos de trabalho, sendo que a Aludec, SA, representa um investimento de 10 milhões de euros e 70 postos de trabalho", especificou.

Já na Zona Industrial de Neiva/Alvarães, "a Viana Plásticos, a Uchiyama UMC e a Lacoviana totalizam 325 postos de trabalho, mas os investimentos em curso vão trazer mais 370 trabalhadores ao parque empresarial".

Em causa, especificou a autarquia, está "um investimento de 15 milhões da Uchiyama, que criará mais 150 postos de trabalho, da Lacoviana, que vai investir dois milhões de euros e aumentar em 30 o número de funcionários existentes, da Vianaplásticos que está a investir cinco milhões de euros e a criar 20 postos de trabalho, da Howa Teamico, a investir 20 milhões de euros, prevendo criar 100 empregos e da Serratec que contratará 70 trabalhadores, num investimento de 25 milhões de euros".