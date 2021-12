AMT avalia compensações aos operadores pela pandemia

A nova presidente do regulador do setor dos transportes salienta que a crise provocada pela covid-19 teve “um impacto significativo nos mercados da mobilidade e dos transportes, particularmente no que refere ao transporte de passageiros”, que registaram uma descida abrupta da procura, estando atualmente ainda “muito abaixo dos níveis de 2019”.

AMT avalia compensações aos operadores pela pandemia









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: AMT avalia compensações aos operadores pela pandemia O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar