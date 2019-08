AMT "chumba" contrato de serviços de transporte de Pedrógão Grande

O regulador diz ter constatado no portal Base que o município tinha contratualizado serviços de transporte de passageiros sem o seu parecer prévio vinculativo. E dá-lhe 20 dias úteis para cessar as compensações contratuais ao operador até que sejam sanadas as irregularidades.

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) deu parecer negativo à Câmara Municipal de Pedrógão, no âmbito da contratação da prestação de serviços de transporte público de passageiros na área do concelho com a Rodoviária da Beira Litoral, da Transdev.





No parecer que disponibilizou no seu site, o regulador do setor dos transportes adianta ter constatado em janeiro de 2019 no Portal Base dos contratos públicos que se efetuou a contratualização de serviços de transporte de passageiros na área geográfica do concelho de Pedrógão Grande "sem emissão de parecer prévio vinculativo por parte desta autoridade.